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Под Авдеевкой боевики попытались коварно обойти ВСУ с флангов, но были вынуждены спасаться бегством
Оккупанты наносят удары, прикрываясь мирными жителями. На оккупированной территории Донецкой области продолжаются жесткие боестолкновения. В этот раз формирования воспользовались темным временем суток и нанесли удар из гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов, сообщает "Диалог.UA".
Как сообщает пресс-служба ООС, изначально боевики ударили из тяжелого вооружения по Водяному и Богдановке. Также они устраивали обстрелы, находясь в жилых зданиях. Во время нападения террористы использовали местных жителей как живые щиты. Когда стемнело, диверсанты попытались подступить к украинским военным с флангов.
Но их попытка потерпела неудачу. Защитники открыли огонь по террористам, и тем пришлось срочно отступить. В штабе ООС отмечают, что украинские военные не ведут обстрелы в жилых кварталах и местах, где находятся мирные жители. К счастью, никто из ВСУ не пострадал.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Авдеевка, боевики, ВСУ, обстрелы, оккупанты, диверсанты, ООС
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