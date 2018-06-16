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Архив - Донецкая область

Политика на уничтожение. Почему из Мариуполя лучше уехать. Совсем

16.06.2018 22:40
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Политика на уничтожение. Почему из Мариуполя лучше уехать. Совсем

Сегодня полный ... в Мариуполе.
Вернулась с пробежки – горло першит. Приморский и Центральный районы накрыты заводским смогом плотно – я на смотровой горке над морем, мне хорошо видно. Когда ветра нет – городу хана. И на море не лучше. Лучше уехать. Совсем.

Совершенно не соединяю декларативные заявления Президента и власти "Україна понад усе" и то облако выбросов невозможного цвета и объёмов – ежедневно, ежечасно и ежесекундно над городом.
Интересы Ахметова "понад усе".
Какие люди за это ответственны, каковы их гуманистические установки, в моей голове не укладывается совершенно: это монстры вероятно, реально – в Мариуполе, между прочим, дети живут до сих пор.
Да привезите Семерака, министра экологии, в конце концов в город – хоть под конвоем.
И пусть поживёт в Аджахи несколько дней.
И офис его должен быть там в Аджахи или в первой линии домов напротив з-да Ильича, а не в Киеве над Днепром на Печерске.
Что-то закончилось в головах у людей. Остались одни деньги и собственные меркантильные интересы – тех, что у власти.
О какой эмпатии можно говорить, когда весь город в заложниках?
Я скоро уеду – как минимум на 3 месяца, а то и больше отсюда.
Потому что жить в газовой камере – нельзя.
И потом о выборах: какой выбор у этих людей здесь, когда с каждой новой каденцией жить в городе становится всё невозможней?
У меня нет депрессии, но есть стойкое желание называть вещи своими именами. Ведь кто-то же должен сказать, что король-то – голый.
Татьяна АДРИАНОВА

Источник uainfo.org



Теги: Донбасс, Мариуполь, экология, уничтожение
 
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