Политика на уничтожение. Почему из Мариуполя лучше уехать. Совсем

16.06.2018 22:40

Сегодня полный ... в Мариуполе.

Вернулась с пробежки – горло першит. Приморский и Центральный районы накрыты заводским смогом плотно – я на смотровой горке над морем, мне хорошо видно. Когда ветра нет – городу хана. И на море не лучше. Лучше уехать. Совсем.

Совершенно не соединяю декларативные заявления Президента и власти "Україна понад усе" и то облако выбросов невозможного цвета и объёмов – ежедневно, ежечасно и ежесекундно над городом.

Интересы Ахметова "понад усе".

Какие люди за это ответственны, каковы их гуманистические установки, в моей голове не укладывается совершенно: это монстры вероятно, реально – в Мариуполе, между прочим, дети живут до сих пор.

Да привезите Семерака, министра экологии, в конце концов в город – хоть под конвоем.

И пусть поживёт в Аджахи несколько дней.

И офис его должен быть там в Аджахи или в первой линии домов напротив з-да Ильича, а не в Киеве над Днепром на Печерске.

Что-то закончилось в головах у людей. Остались одни деньги и собственные меркантильные интересы – тех, что у власти.

О какой эмпатии можно говорить, когда весь город в заложниках?

Я скоро уеду – как минимум на 3 месяца, а то и больше отсюда.

Потому что жить в газовой камере – нельзя.

И потом о выборах: какой выбор у этих людей здесь, когда с каждой новой каденцией жить в городе становится всё невозможней?

У меня нет депрессии, но есть стойкое желание называть вещи своими именами. Ведь кто-то же должен сказать, что король-то – голый.

Татьяна АДРИАНОВА

Источник uainfo.org