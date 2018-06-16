- Тревожный сигнал: оккупант прекращает работу КПВВ у Горловки09:44
- Под Авдеевкой боевики попытались коварно обойти ВСУ с флангов, но были вынуждены спасаться бегством08:58
- Боевики «ДНР» продемонстрировали «супероружие» склеенное скотчем. Люди смеются08:51
- Оккупант что-то прячет: под Горловку боевики стянули вооружение для ликвидации беспилотников08:43
- В Донецкой области открыли два реконструированных блокпоста08:37
- Москва готовится к наступлению ВСУ: Тымчук рассказал о планах Москвы на оккупированный Донецк08:16
- Под Славянском задержан боевик «ДНР», который мог совершить диверсию22:32
- В Мариуполе для грузовиков хотят построить объездную дорогу21:42
- Оккупанты объяснили, почему в Донецке нет интернета19:53
- Российская оккупационная власть поделила Донецк.18:55
Тревожный сигнал: оккупант прекращает работу КПВВ у Горловки
Оккупационные войска РФ 16 июня перекрыли контрольный пункт въезда/выезда на линии фронта у захваченной террористами Горловки. О прекращении работы КПВВ у Горловки сообщила в Facebook пресс-служба Операции объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA".
Сегодня, 16 июня, российские оккупационные войска по неизвестной причине перекрыли КПВВ у Горловки. В связи с этим работу пункта "Майорского" прекратила и украинская сторона. Проезд через них будет невозможен в ближайшее время. В ООС отметили, что оккупант намерен блокировать работу КПВВ как минимум 2 дня. Стоит отметить, что горловское направление - одно из самых "горячих" на линии фронта. Оккупант не прекращает попыток прорвать там линию обороны ВСУ, применяя при этом запрещенную минскими соглашениями тяжелую артиллерию.
Теги: Донбасс, Горловка, тревога, сигнал, КПВВ
- В Горловке пожарные шесть часов не могли потушить многоквартирный дом
- В Горловке открывают литературный музей
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- Разборки в "ДНР": "МГБ" пытается разоружить распоясавшуюся группу "Троя", - разведка
- ДТП в Горловке: три человека получили травмы (ФОТО)
- Боевики "кошмарят" Горловку
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»10:13
- Тревожный сигнал: оккупант прекращает работу КПВВ у Горловки09:44
- Под Авдеевкой боевики попытались коварно обойти ВСУ с флангов, но были вынуждены спасаться бегством08:58
- Боевики «ДНР» продемонстрировали «супероружие» склеенное скотчем. Люди смеются08:51
- Оккупант что-то прячет: под Горловку боевики стянули вооружение для ликвидации беспилотников08:43
- В Донецкой области открыли два реконструированных блокпоста08:37
- Москва готовится к наступлению ВСУ: Тымчук рассказал о планах Москвы на оккупированный Донецк08:16
- У террористов "ЛНР" сделали громкое заявление о возвращении в состав Украины – резонансные подробности07:48
- Под Славянском задержан боевик «ДНР», который мог совершить диверсию22:32
- В Мариуполе для грузовиков хотят построить объездную дорогу21:42
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности10:33
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»10:13
- Тревожный сигнал: оккупант прекращает работу КПВВ у Горловки09:44
- Под Авдеевкой боевики попытались коварно обойти ВСУ с флангов, но были вынуждены спасаться бегством08:58
- Боевики «ДНР» продемонстрировали «супероружие» склеенное скотчем. Люди смеются08:51
- Оккупант что-то прячет: под Горловку боевики стянули вооружение для ликвидации беспилотников08:43
- В Донецкой области открыли два реконструированных блокпоста08:37
- В России пояснили, в чем ошибается Трамп насчет Украины08:24
- Москва готовится к наступлению ВСУ: Тымчук рассказал о планах Москвы на оккупированный Донецк08:16
- Погода на выходные: дожди и грозы08:08
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Какие знаки зодиака самые лживые16:35
- Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения16:00
- Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз14:41
- Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе09:15
- Какие продукты вызывают сильную головную боль08:45
- Шесть веских причин чаще есть вишню08:15
- О чем предупреждают повторяющиеся сны07:10
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ
- В «ДНР» места отдыха возле водоемов сделали платными
- Вторжение и блокада: раскрыты подробности нового удара РФ по Украине
- Захарченко нашел, на кого повесить вину за топливный кризис: в Донецке "на подвал" бросили главу РТК Бадусева