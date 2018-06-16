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Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий

16.06.2018 12:35
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Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий

В августе-сентябре текущего года вероятнее всего произойдет обострение боевых действий на Донбассе, пишет ДонПресс.
Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука отмечает: «Еще в конце прошлого года мы говорили министерству, что в августе-сентябре следует ожидать обострения. Ведь тогда в России как раз завершится Чемпионат мира по футболу, поэтому у Путина будут развязаны руки».
Также, чиновник уточнил, что именно в данный период Украина вступит в нестабильный период избирательной гонки. По его словам, именно тогда «популисты разного сорта начнут вешать на уши лапшу и расшатывать ситуацию изнутри». Тука подчеркнул: «И это довольно благоприятный момент, чтобы идти на какие-то действия, поднимая ставки, и выдвигая вслед определенные требования».



Теги: Донбасс, война, обострение, Тука
 
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