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В Донецке «операторы» оккупационных «СМИ» в камуфляже снимают «картину города»
Пропагандисты, подконтрольных оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам «СМИ», снимают на камеры «картины оживленного мегаполиса». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированного Донецка обращают внимание на «операторов» в камуфляже, снимающих картины города. При этом съемка начинается только тогда, когда «набирается машин побольше». Т.е. создается «картина» процветающего оживленного города.
Но дончан предупреждают, что нужно быть осторожными с «корреспондентами», т.к. при отказе общения с ними, можно нажить неприятности со стороны боевиков.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Вчера на ленинском пр… напротив Обжоры… тело в форме снимало на камеру дорогу и движущиеся машины… причем тогда только, когда набирается машин побольше… Делаем картинку густонаселенного мегаполиса? И почему оператор в форме?»,
«Просмотрите ленту …, может знакомые ракурсы увидите. Этот латентный пидар любит рассказывать о процветающем Донецке»,
«Ты там осторожнее. Ровно 4 года назад в Славянске бухнули мы с кумом, и вышли за сигаретами. Подкатывают двое с камерой и микрофоном. — Здряавствутйе! РяазрйешитЕ пяару вяапросАв? — с паскудным таким акцентом. — Да иди нахуй. Из окна потом наблюдали, как орки нас шукают».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, оператор, камуфляж
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