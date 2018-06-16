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В Донецкой области открыли два реконструированных блокпоста
15 июня, в Донецкой области близ Славянска и Константиновки открыли два реконструированных блокпоста. Они были полностью переоборудованы и оснащены современной техникой. Это позволит гражданам быстро и удобно проходить контроль, а полицейским – качественно выполнять свои обязанности по обеспечению общественной безопасности. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области
«Согласно требованию командования ООС на территории Донецкой области начато переформатирование деятельности блокпостов. На первом этапе их количество было уменьшено втрое. Зато было введено в действие более 100 мобильных постов, благодаря чему удалось увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах», – говорится в сообщении.
Сегодня стартовал второй этап реформирования, который предусматривает переоборудование всех блокпостов. Цель – обеспечить надлежащие условия для пропускного режима и несения службы.
Первыми были обновлены стоп-контроли в Славянском районе и у Константиновки, которые имеют стратегическое значение. Первый является последним барьером на севере региона и перекрывает почти все объездные дороги, имеющие выход к мирной Харьковской области. Другой расположен на перекрестке магистралей, объединяющих север и юг.
Ежедневно через каждый из этих блокпостов проходит от 2 до 3 тысяч граждан и более 1500 транспортных средств. Круглосуточную службу на стоп-контролях несут местные полицейские и приданные силы из других областей (батальоны полиции особого назначения).
Чтобы правоохранители могли непрерывно осуществлять контроль на посту созданы все необходимые условия: установлены командные модули с компьютерной техникой для проверки по базам МВД и модули для «свободного изменения». Проведена связь, освещение и отопление, установлены информационные стенды. Пост укрепленный и зонированный во избежание очередей.
За 5 месяцев на блокпостах региона задержали 144 разыскиваемых преступника, выявлено более 400 человек, которые проверяются на причастность к незаконным вооруженным формированиям, приостановлено около 70 фактов незаконного оборота оружия и более 100 наркопреступлений.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, Донецкая область, реконструкция, блокпост
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