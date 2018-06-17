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Архив - Донецкая область

Боевики устроили огненное пекло ВСУ на донецком направлении

17.06.2018 09:01
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Боевики устроили огненное пекло ВСУ на донецком направлении

Террористы совершили более 35 вражеских обстрелов позиций ВСУ, украинским защитникам пришлось больше 10 раз открывать ответный огонь. На луганском направлении боевики обстреливали ВСУ из БМП вооружения, запрещенных минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, передает "Диалог.UA".

Под обстрелы попали позиции сил ООС вблизи Луганского, Троицкого, Новотошковского, Светлодарска, Зайцево, Новгородского. Кроме того террористы в который раз сорвали разведение сил у Станицы Луганской. На донецкое направление пришлась большая часть обстрелов. Украинские военные констатируют, что террористы все свои атаки вели прицельно.

Наибольшее обострение наблюдается в районе Талаковки, Богдановки, Водяного, Лебединского. Здесь террористы неоднократно применяли 120-мм артиллерию, минометы 82-мм и 120-мм калибра. По силам ООС было выпущено более 65 запрещенных снарядов. Вблизи Гнутово боевики "ДНР" применили БМП вооружение. Также огневым провокациям боевиков подверглись позиции ООС в районе Павлополя, Авдеевки, Широкино, Марьинки, Чермалыка.



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, ВСУ, обстрелы, террористы, Донецкое направление, Луганское направление, ООС
 
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