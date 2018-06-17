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"Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа

17.06.2018 20:22
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"Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа

Ближайшие 2 месяца оккупированную часть Донбасса ждет масштабный кризис, размер которого жителям "ДНР" будет сложно представить. Один из местных жителей сообщает, что экономику оккупированной части Донбасса ждет нерегулируемый обвал, который будет связан с разорением бизнеса, и обрушит собираемость налогов в "ДНР".

При этом процесс будет запущен в течение июля. "Пик придется на конец июля - начало августа. Дальше пойдет уже нерегулируемый обвал, связанный с разорением мелкого и среднего бизнеса, который обвалит собираемость налогов в бюджет. Для восстановления экономики до кризисного уровня уже будет недостаточно простого заливания денег в бюджет республик. Это уже никоим образом не спасет ситуацию. Внутренний рынок будет частично уничтожен, частично опустошен", - пишет пользователь. Более того, согласно опубликованному прогнозу, жителей "республики" ждет очень сложный период на ближайший год. При этом оккупированный Донбасс ждет новая волна эмиграции, которая вымоет из "ДНР" до 30% трудоспособного населения. "Экономика перестанет существовать, останется бюджетная сфера и пенсионеры, что по сути равно гуманитарной катастрофе, некогда процветающего региона", - пишет пользователь.

Источник "Диалог.UA"



Теги: экономика, Донбасс, август, ДНР
 
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