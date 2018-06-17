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Десятки провокаций боевиков "Л/ДНР" отгремели на Донбассе: пострадали двое бойцов ВС Украины
Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает о том, что российско-террористические войска совершили десятки провокаций против бойцов ВСУ.
За прошедшие сутки, 16 июня, в районе проведения Операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” неоднократно нарушали режим прекращения огня, передает "Диалог.UA".
Согласно информации штаба, сепаратисты совершили 27 провокаций, из них 5 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. К сожалению, во время боевых действий в течение прошедших суток двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.
На данный момент в ходе текущих суток, 17 июня, потерь не зафиксировано. По данным разведки, за минувшие сутки был уничтожен один террорист "Л/ДНР".
Теги: Россия, Донбасс, штаб, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
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