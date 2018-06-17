Ехали за покупками: в Мариуполе перевернулся автобус с жителями неподконтрольного Донбасса

17.06.2018 08:43

В Мариуполе перевернулся микроавтобус, перевозивший жителей неподконтрольной части Донецкой области.

Происшествие случилось около 14.00 в субботу на пересечении улиц Торговой и Георгиевской. Микроавтобус «Пежо» столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2101». Микроавтобус в результате ДТП перевернулся.

В результате аварии пострадали 3 человека. Травмы у женщин оказались не опасными — ушибы, растяжения. В больницу они ехать отказались, заявив, что лечиться будут дома.

Известно, что в микроавтобусе находились жители неподконтрольной территории, которые приехали в Мариуполь за покупками.

На месте работали сотрудники полиции. По предварительной информации, в аварии виноват водитель «Пежо».

Источник Знамя индустрии.