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Главарь «ДНР» Захарченко обещает «суперинтенсивынй яблоневый сад»
Подконтрольные оккупационным «властям ДНР» «СМИ» распространяют «новость» о том, что главарь «ДНР» и «минагропром» «ожидают первый урожай суперинтенсивного яблоневого сада на юге ДНР ожидается в 2019 году». Кроме всего прочего «новость» сопровождается старым фото, даже не соответствующей сезону. Эта «новость» рассмешила жителей временно оккупированных территорий Донетчины.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса» о реакции на заявления о «суперинтенсивном яблоневом саду» жителей временно оккупированных территорий Донетчины:
«Лучше дороги делал и предприятия открывал клоун в горловке хоть бы один стадион построил агроном херов»,
«Александр, сейчас патриоты заклюют и обвинят в укропстве)))»,
«Роман, не я. Вон выше есть — у которого через пять минут точно всё заработает, наступит коммунизм, состоится мировое признание и на Марсе будут яблони цвести))»,
«Элина, да просто смешно читать эту новость что уже будет урожай просто с чего с одного поля? Да еще который посадили в прошлом году. На это надо время. Да если и будет то немного»,
«Как то пугает слово в коменте к фото — суперинтенсивное!!! У меня складывается впечатление, что авторы постов держат жителей за идиотов. Очень часто в описании к видео или фото используются слова: нет аналогов в мире, супер интенсивное, новые технологии и т.д.Ау авторы постов, мы …, но не дебилы»,
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены
Теги: Донбасс, сад, яблоня, ДНР, Захарченко
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- Главарь «ДНР» Захарченко обещает «суперинтенсивынй яблоневый сад»15:35
- В Петровском районе Донецка из-за обстрела сгорели жилые дома15:09
- В центре Донецка боевики перекрыли дороги14:44
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- Боевики «ДНР» усилили проверку транспорта. Жители оккупированных территорий встревожены12:58
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- В Донецке проблемы с интернетом продолжаются10:12
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- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс15:58
- Главарь «ДНР» Захарченко обещает «суперинтенсивынй яблоневый сад»15:35
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