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Главари «ДНР» вызвали насмешки заявлениями об «экономическом признании ДНР»
«Министр промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский сделал заявлении о том, что «в экономическом ключе ДНР фактически признана». Такое «громкое» и амбициозное заявление стало поводом для насмешек со стороны жителей временно оккупированных территорий Донетчины. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Грановский заявил: «Если в политическом ключе мы еще находимся в состоянии признания, то в экономическом ключе мы фактически признаны», в его «коллега» — «Замгендиректора ГП «Донецкстандартметрология» Елена Клименко — подчеркнула, «что ДНР теперь может беспрепятственно экспортировать продукцию в государства Евразийского союза». Заявления Грановского и Клименко распространяются подконтрольными оккупационным «властям ДНР» пабликами с претензией на «новость дня».
Однако, жители временно оккупированных территорий Донбасса восприняли «заявления» как новый повод для насмешек:
«Какая НАША продукция? Или чо, трамвай уже почти доделали и Евразийцы прям сгорают от неперпения купить?»,
«Нам Плотницкий четыре года твердил что мы почти Россия. Ну и чо?»,
«Да почти как и северная КНДР...»,
«Вы заметили что трамваев тоже 10 шт.шаманы все по 10».
Теги: политика, экономика, Россия, Донбасс, признание, Евразийский союз, ДНР, Плотницкий
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