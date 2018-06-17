Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Главари «ДНР» вызвали насмешки заявлениями об «экономическом признании ДНР»

17.06.2018 16:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главари «ДНР» вызвали насмешки заявлениями об «экономическом признании ДНР»

«Министр промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский сделал заявлении о том, что «в экономическом ключе ДНР фактически признана». Такое «громкое» и амбициозное заявление стало поводом для насмешек со стороны жителей временно оккупированных территорий Донетчины. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Грановский заявил: «Если в политическом ключе мы еще находимся в состоянии признания, то в экономическом ключе мы фактически признаны», в его «коллега» — «Замгендиректора ГП «Донецкстандартметрология» Елена Клименко — подчеркнула, «что ДНР теперь может беспрепятственно экспортировать продукцию в государства Евразийского союза». Заявления Грановского и Клименко распространяются подконтрольными оккупационным «властям ДНР» пабликами с претензией на «новость дня».

Однако, жители временно оккупированных территорий Донбасса восприняли «заявления» как новый повод для насмешек:

«Какая НАША продукция? Или чо, трамвай уже почти доделали и Евразийцы прям сгорают от неперпения купить?»,
«Нам Плотницкий четыре года твердил что мы почти Россия. Ну и чо?»,
«Да почти как и северная КНДР...»,
«Вы заметили что трамваев тоже 10 шт.шаманы все по 10».



Теги: политика, экономика, Россия, Донбасс, признание, Евразийский союз, ДНР, Плотницкий
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх