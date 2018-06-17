Главари «ДНР» вызвали насмешки заявлениями об «экономическом признании ДНР»

17.06.2018 16:24

«Министр промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский сделал заявлении о том, что «в экономическом ключе ДНР фактически признана». Такое «громкое» и амбициозное заявление стало поводом для насмешек со стороны жителей временно оккупированных территорий Донетчины. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Грановский заявил: «Если в политическом ключе мы еще находимся в состоянии признания, то в экономическом ключе мы фактически признаны», в его «коллега» — «Замгендиректора ГП «Донецкстандартметрология» Елена Клименко — подчеркнула, «что ДНР теперь может беспрепятственно экспортировать продукцию в государства Евразийского союза». Заявления Грановского и Клименко распространяются подконтрольными оккупационным «властям ДНР» пабликами с претензией на «новость дня».

Однако, жители временно оккупированных территорий Донбасса восприняли «заявления» как новый повод для насмешек:

«Какая НАША продукция? Или чо, трамвай уже почти доделали и Евразийцы прям сгорают от неперпения купить?»,

«Нам Плотницкий четыре года твердил что мы почти Россия. Ну и чо?»,

«Да почти как и северная КНДР...»,

«Вы заметили что трамваев тоже 10 шт.шаманы все по 10».