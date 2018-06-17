«Города нет»: известный блогер рассказал об уставшем от войны Донецке

17.06.2018 21:46

В оккупированном Донецке время будто замерло. Такое заявление сделал известный украинский блогер Фашик Донецкий.

Он уточнил, что в городе вечером война, а днем ее как будто нет. Фашик пишет: «Хотя… Как нет… В центре города нет. В центре города имитация довоенной жизни, кафешки, бары, пиццерии, лавочки, гуляющие парочки. И патрули. Но это днем. Вечером наступают тяжелые времена для окраин и прифронтовых районов. Недавно писали о том, что, мол, Донецк поделен на три зоны. На самом деле Донецк поделен на две зоны: там, где хорошо слышно залпы артиллерии, и там, где плохо слышно. Снаряд может прилететь в любую точку города, центр или на окраину».

По его словам, в Донецке не чувствуется лето, так как царит напряжение, у всех мирных жителей натянуты нервы. Блогер пишет: «Самый глупый вопрос в Донецке — это о будущем. В Донецке его нету, есть серые будни — дом, работа и бегом домой. Курорты, моря — это, конечно, хочется, но зарплаты не всем позволяют поехать на море».

Источник ДонПресс