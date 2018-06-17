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Мариуполь отметил день освобождения

17.06.2018 08:10
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Мариуполь отметил день освобождения

Вчера, 16 июня, в Мариуполе на площади Свободы в связи с празднованием 4-й годовщины освобождения города от «ДНР» состоялся военный парад.
Торжественным маршем перед многочисленными зрителями прошли пешие колонны, среди которых – бойцы полка «Азов», военнослужащие Национальной гвардии, Донецкого пограничного отряда, Мариупольского отряда морской охраны, морской пехоты, 56-й отдельной мотопехотной бригады, а также представители полиции и курсанты Донецкого юридического института.
Далее по центральному проспекту города проехала военная техника.
Торжественная церемония началась с гимна Украины и минуты молчания, которой почтили память погибших защитников.
Воинов и мариупольцев поздравляли приехавшие почетные гости, среди которых были бывший глава Национальной полиции в Донецкой области, а ныне первый заместитель главы МВД Украины Вячеслав Аброськин, экс-командир полка «Азов» Андрей Билецкий, министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш и др.

Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, Мариуполь, парад, освобождение
 
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