Местные жители Дебальцево опубликовали фото «вора в законе», который воюет за боевиков

17.06.2018 18:34

Боевики ДНР и российские оккупанты постоянно твердят, что на Донбассе в составе боевиков состоят местное население, шахтеры, врачи и т.п. Но на самом деле, уже давно известно, что в составе НВФ состоят уголовники и наемники из РФ.

Так, в сообществе “Дебальцево UA” опубликованы свежие фото «защитников» русского мира. На фото видно, что боевик является зеком, в криминальном мире «вором в законе».

“Опааа… А кто это у нас тут такой красивый и нарисовался? А это очередное «ополчение Донбасса». И этих людей они гордо называют «героями». Делаете вы — стыдно мне, землячки. Мда.”, — пишет сообщество “Дебальцево UA”.