На "ДНР/ЛНР" денег нет: сепаратист Затулин проболтался, почему жителям Донбасса не светит гражданство РФ

17.06.2018 07:23

За годы оккупации Россией Донбасса в стране-агрессоре только 24 беженца из Украины смогли получить российское гражданство по госпрограмме переселения. Этим людям удалось доказать, что они являются "носителями великого и могучего", передает "Диалог.UA".

Сторонник федерализации Донбасса, одиозный сепаратист Константин Затулин заявил, что с 2014 года в РФ приехало из Украины около 2,5 миллионов человек. Затулин отметил, что практически невозможно сейчас в России получить переселенцам с Донбасса гражданство РФ.

Причина банальна: нет денег. "Эта программа не может переварить всю массу прибывших из Украины", - заявил сепаратист. Он добавил, что из 10 украинцев только один сумел разбить российские бюрократические барьеры. "Остальные - не осилили.

И если в первое время было понимание, что нельзя применять к ним норму, по которой они, приезжая из Украины, могут здесь провести только 3 месяца. А с прошлого года начались депортации", - рассказал российский федералист.