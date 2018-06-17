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Наемникам из РФ при отправке в Донбасс изменяют все личные данные
Российским наемникам, особенно офицерскому составу, при отправке на временно оккупированные территории Донбасса изменяют личные данные – имя, отчество, фамилию. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
«Офицерам» из числа наемников из РФ при отправке на временно оккупированные территории Донбасса с целью сокрытия их деяний, а, в случае смерти, самого факта существования, изменяют личные данные – имена, отчество, фамилию. Особенно процесс усилился после попадания в плен нескольких «ихтамнетов». Однако, при замене «для конспирации» выбираются какие-либо данные, которые слишком заметны или известны.
Вот что об этом пишут жители временно оккупированных территорий Донбасса в соцсетях:
«Гусня такое ссыкло, если раньше росиянские кадровые офицеры на Донбассе меняли только свои фамилии, то теперь они меняют и свои имена и отчества. P.S. извиняюсь перед офицерами др. стран, что назвал росиян офицерами»,
«Это «теперь» уже несколько лет как. С тех пор, как несколько ихтамнетов «спалили» по занимательным отчествам».
Теги: Россия, Донбасс, фамилия, оккупация, офицеры, наемники, соцсети, РФ
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