"Такой ненависти давно не испытывал", - ярый сторонник боевиков рассказал, почему разочаровался в "ДНР"

17.06.2018 11:29

Ситуация в "республиках" на оккупированном Донбассе уже порядком поднадоела и рядовым террористам. Оккупанты в соцсетях жалуются на тяжелую жизнь в ОРДЛО и констатируют, что такой ненависти от населения никогда еще не испытывали. Свежую историю про "поднявшийся с колен" Донбасс в своем Twitter разместил украинский блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".

Так, один из пророссийских блогеров пожаловался, что готов был провалиться сквозь землю, когда решил из-за облав своих "единомышленников" пройти пешком через пробку. Сергей Александров рассказал, что не смог из оккупированного Донецка доехать в Макеевку, поскольку на пути его следования произошла любимая террористами облава. "Такого количества ненависти я уже давно не испытывал… Хотелось уже идти и идти, не оглядываясь, в сторону границы с Россией, да хоть в глушь, в Саратов, а потом забыть все эти годы, как е*****й страшный сон. Жаль, нету пресловутой "бабушки в Саратове"… Некуда идти", - поделился впечатлениями от произошедшего сепаратист.