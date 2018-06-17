В центре Донецка боевики перекрыли дороги

17.06.2018 14:44

Сегодня утром во временно оккупированном Донецке «ГАИ ДНР» перекрыло ряд дорог, из-за чего в городе образовались пробки. Не пропускаются даже бусы с пассажирами. Вот что узнали «Ведомости Донецка»

Сегодня утром встревоженные дончане в соцсетях сообщают, что в городе не возможно подъехать к южному вокзалу. Также перекрыт ряд дорог из-за чего образовались большие пробки, но причины не поясняются:

«Донецк, 8.40 К южному вокзалу не подьехать, ГАИ не пускает, через амстор тоже никак ГАИ фишками перекрыли, даже бусы перевозчики за остановкой по ленинскому собирают людей»,

«А чего так? Что за кипишь?»,

«Придумают «заминирование укродрг»… скучно жи ш».

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