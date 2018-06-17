Последние новости раздела
- В центре Донецка боевики перекрыли дороги14:44
- В Донецке, в «Республиканском», торгуют заплесневевшими продуктами13:53
- Боевики «ДНР» усилили проверку транспорта. Жители оккупированных территорий встревожены12:58
- В ОРДО из-за обстрела произошли серьезные возгорания11:54
- "Такой ненависти давно не испытывал", - ярый сторонник боевиков рассказал, почему разочаровался в "ДНР"11:29
- В Донецке проблемы с интернетом продолжаются10:12
- Десятки провокаций боевиков "Л/ДНР" отгремели на Донбассе: пострадали двое бойцов ВС Украины09:51
- Наемникам из РФ при отправке в Донбасс изменяют все личные данные09:32
- Ситуация в пунктах пропуска утром 17 июня09:10
- Боевики устроили огненное пекло ВСУ на донецком направлении09:01
В центре Донецка боевики перекрыли дороги
17.06.2018 14:44
Сегодня утром во временно оккупированном Донецке «ГАИ ДНР» перекрыло ряд дорог, из-за чего в городе образовались пробки. Не пропускаются даже бусы с пассажирами. Вот что узнали «Ведомости Донецка»
Сегодня утром встревоженные дончане в соцсетях сообщают, что в городе не возможно подъехать к южному вокзалу. Также перекрыт ряд дорог из-за чего образовались большие пробки, но причины не поясняются:
«Донецк, 8.40 К южному вокзалу не подьехать, ГАИ не пускает, через амстор тоже никак ГАИ фишками перекрыли, даже бусы перевозчики за остановкой по ленинскому собирают людей»,
«А чего так? Что за кипишь?»,
«Придумают «заминирование укродрг»… скучно жи ш».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены
Теги: Донецк, Донбасс, дороги, боевики
Читайте также:
- "Парадная" военная техника полностью добивает дороги Донецка (ФОТО)
- Выбираемся из снега: власти Донецкой области рассказали, по каким дорогам можно проехать
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- 7 ноября. Донецкая ровесница революции: "Больше всего на свете боюсь войны"
- Вся милиция Донецка пытается обеспечить безопасность жителей
- В центре Донецка боевики перекрыли дороги14:44
- В Донецке, в «Республиканском», торгуют заплесневевшими продуктами13:53
- Боевики «ДНР» усилили проверку транспорта. Жители оккупированных территорий встревожены12:58
- В ОРДО из-за обстрела произошли серьезные возгорания11:54
- "Такой ненависти давно не испытывал", - ярый сторонник боевиков рассказал, почему разочаровался в "ДНР"11:29
- В Донецке проблемы с интернетом продолжаются10:12
- Десятки провокаций боевиков "Л/ДНР" отгремели на Донбассе: пострадали двое бойцов ВС Украины09:51
- Наемникам из РФ при отправке в Донбасс изменяют все личные данные09:32
- Ситуация в пунктах пропуска утром 17 июня09:10
- Боевики устроили огненное пекло ВСУ на донецком направлении09:01
- В центре Донецка боевики перекрыли дороги14:44
- "Вся Новороссия будет под российским флагом..." - Жириновский рассказал, как Москва хочет делить Украину14:19
- В Донецке, в «Республиканском», торгуют заплесневевшими продуктами13:53
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам13:26
- Боевики «ДНР» усилили проверку транспорта. Жители оккупированных территорий встревожены12:58
- Как общаться с родственниками, если они вам не нравятся12:32
- В ОРДО из-за обстрела произошли серьезные возгорания11:54
- "Такой ненависти давно не испытывал", - ярый сторонник боевиков рассказал, почему разочаровался в "ДНР"11:29
- 10 вещей, которые нужно держать в секрете даже от родственников11:10
- В Донецке проблемы с интернетом продолжаются10:12
- Как общаться с родственниками, если они вам не нравятся12:32
- 10 вещей, которые нужно держать в секрете даже от родственников11:10
- Чего не стоит делать в день рождения: топ-5 советов09:00
- Россия запустила новый план в Украине, заводятся большие деньги — эксперт08:24
- "В России вообще нет чёткой позиции по вопросу Донбасса". Российские СМИ об Украине19:42
- "Первый восторг до сих пор не прошел": как украинка живет в стране хоккея и кленового сиропа17:29
- Продавец показал способ обмана покупателей на электронных весах. ВИДЕО15:32
- Гороскоп на 16 июня 2018: как провести этот день11:22
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- Самые вредные мужчины по знакам Зодиака
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»