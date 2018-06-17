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В Донецке проблемы с интернетом продолжаются
Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов, ранее оставшиеся без связи, теперь остаются без интернета. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Накануне, 15 июня, во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах начались проблемы с интернетом. Верней, доступ в интернет пропал практически у всех провайдеров. «Министр связи ДНР» Виктор Яценко пояснил, что «поврежден магистральный кабель… при проведении земляных работ». Ликвидировать повреждения «министр» обещал, по «традиции» «к вечеру». Однако, что-то пошло не так и к вечеру всё осталось на прежнем уровне – интернета не было. Зато утром дончане обратили внимание, что интернет появился, но весьма своеобразно – «верно», т.е. местами, почти также, как и связь Vodafone.
Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«#Донецк Проблемы тырнета в дыре решают ужо не только «водные»трактористы, но и «шахтеры и металлурги»: после«ликвидации последствий в течение 4 часов», приступили ко 2-й фазе — вейерному переключению, исходя из созвонов, если есть на ЖД, нет на Калиновке, сёня до 8 утра не было на Кировке».
Теги: Донецк, Донбасс, Интернет, связь, Vodafone, оккупация, ДНР, соцсети
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