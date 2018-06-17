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В Донецке, в «Республиканском», торгуют заплесневевшими продуктами
Во временно оккупированном Донецке в сети супермаркетов «Республиканские», которые открыли в зданиях бывших «АТБ», торгуют продуктами покрытыми плесенью. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Дончане возмущены тем, что в «Республиканском» торгуют продуктами покрытыми плесенью. Так один из дончан купил плавленый сырок, который «пригоден к употреблению» ещё 2 месяца, однако, на самом деле сыр покрыт плесенью. И это не «благородная», а самая обычная плесень, а факт не единичный. Жители временно оккупированного Донецка относятся к таким фактам с мрачным. Вот что они пишут в соцсетях:
«Зато такой сыр не достанется солдатам НАТО!»,
«Дор блю — ни дать, ни взять»,
«Дыровский дор блю )»,
«Що сирок, що республіка — однакова історія»,
«Благородная плесєнь, шо там такова...»,
«Дорблю местного разлива»,
«Шо тебе не нравится??? Это настоящий сыр сплесенью»,
«В этой стране все умерло, еще сначала ее появления!!! и не только сыр...»,
«Несколько раз мне такой попадался».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены
Теги: Донецк, Донбасс, супермаркет, плесень, продукты
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