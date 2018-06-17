В ОРДО из-за обстрела произошли серьезные возгорания

17.06.2018 11:54

В результате попадания взрывоопасного предмета в районе железнодорожной станции оккупированной Ясиноватой, выгорело три гектара сухой травы, информирует ДонПресс.

В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщили: «Вчера, в 21:49 произошло загорание сухой травы вблизи остановочного пункта станции Ясиноватая, на удалении 50 метров от железнодорожного полотна. Пожар произошел вследствие попадания взрывоопасного предмета».

В «администрации» Киевского района оккупированного Донецка сообщили о пожаре в Путиловской роще, который произошел накануне вечером. В результате пожара выгорело свыше 1000 квадратных метров сухой травы. Причины пожара устанавливаются.