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Архив - Донецкая область

В Петровском районе Донецка из-за обстрела сгорели жилые дома

17.06.2018 15:09
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В Петровском районе Донецка из-за обстрела сгорели жилые дома

В результате вечернего обстрела в поселке Трудовские Петровского района оккупированного Донецка сгорели два жилых дома, пишет ДонПресс.
«Руководитель представительства ДНР в СЦКК» Руслан Якубов сообщил: «В результате вчерашнего обстрела в 19:45 поселка шахты „Трудовская“ города Донецка произошло возгорание двух домов — №№ 44, 46 по улице Зеленый гай».



Теги: Донецк, Донбасс, дом, пожар, обстрел
 
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