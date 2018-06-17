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Власти "ДНР" рассказали, почему на "Донбасс Арене" нельзя проводить матчи
Власти так называемой "ДНР" рассказали, почему на "Донбасс арене" в оккупированном Донецке нельзя проводить матчи, чем вызвали массовое насмешки пользователей Сети.
"И.о. министра молодежи, туризма и спорта" "ДНР" Александр Громаков заявил, в 2015 году взрывная волна боеприпаса "зашла внутрь стадиона и оторвала от своего основания стеклянную крышу, которая накрывает все сидения зрителей". Заявление чиновника "ДНР" процитировал на своей странице в социальной сети известный блогер Денис Казанский. Один из главарей "ДНР" заявляет, что якобы на территории Донецка в 2015 году был взорван снаряд Точка-У", при этом последствия взрыва вызвали смещение стеклянной крыши. Описание самого процесса вызвали скепсис и насмешки со стороны социальных сетей крайне странной логикой повествования. Громаков заявляет, что о сложности проблемы могут судить лишь специалисты, которых боевики просят провести экспертизу. Более того, Громаков заявляется, что после ее проведения боевики смогут понять, как восстановить "Донбасс Арену".
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Донбасс Арена, матч, ДНР
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