Москаль предложил пойти по стопам Путина

18.06.2018 09:28

Геннадий Москаль, губернатор Закарпатской области, считает, что Донбасс можно вернуть исключительно силовым способом, пишет Обозреватель.

«Единственный путь — поступить так, как поступил Путин. Отбить захваченные территории военным путем. Другого пути я не вижу, но для этого еще нужны годы, чтобы наша армия стала сильнее, с более современным оснащением», — подчеркнул Москаль.

Также глава Закарпатскойобласти уверен, что нужно объявлять мобилизацию и военное положение.

По словам Москаля, только так можно «выбраться из рабства».

«Или пан, или будем жить в рабстве, как и живем сегодня!», — сказал Геннадий Москаль.

Глава Закарпатчиныотметил, что всю Украину Россия захватывать не намерена.

«Всю Украину они не пойдут захватывать, им вся Украина не нужна. Какие там планы — не знает ни «ЛНР», ни «ДНР». Координируется это все штабом, который в центре Ростова-на-Дону находится», — поделился экс-нардеп.

Свои выводы Москаль обосновывает тем, что часто встречался с воинами УПА и анализировал их действия.

«Встречался в селах с бывшими воинами УПА. «Если бы наши не продались НКВД, УПА было бы по сегодняшний день, и мы никогда бы не проиграли», — говорили они. Многие из украинцев пошли на сотрудничество с оккупантами в качестве агентов, информаторов», — подытожил Геннадий Москаль.

Источник: https://from-ua.com