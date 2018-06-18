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Москаль предложил пойти по стопам Путина
Геннадий Москаль, губернатор Закарпатской области, считает, что Донбасс можно вернуть исключительно силовым способом, пишет Обозреватель.
«Единственный путь — поступить так, как поступил Путин. Отбить захваченные территории военным путем. Другого пути я не вижу, но для этого еще нужны годы, чтобы наша армия стала сильнее, с более современным оснащением», — подчеркнул Москаль.
Также глава Закарпатскойобласти уверен, что нужно объявлять мобилизацию и военное положение.
По словам Москаля, только так можно «выбраться из рабства».
«Или пан, или будем жить в рабстве, как и живем сегодня!», — сказал Геннадий Москаль.
Глава Закарпатчиныотметил, что всю Украину Россия захватывать не намерена.
«Всю Украину они не пойдут захватывать, им вся Украина не нужна. Какие там планы — не знает ни «ЛНР», ни «ДНР». Координируется это все штабом, который в центре Ростова-на-Дону находится», — поделился экс-нардеп.
Свои выводы Москаль обосновывает тем, что часто встречался с воинами УПА и анализировал их действия.
«Встречался в селах с бывшими воинами УПА. «Если бы наши не продались НКВД, УПА было бы по сегодняшний день, и мы никогда бы не проиграли», — говорили они. Многие из украинцев пошли на сотрудничество с оккупантами в качестве агентов, информаторов», — подытожил Геннадий Москаль.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Геннадий Москаль, ДНР, ЛНР
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