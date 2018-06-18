Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Москаль предложил пойти по стопам Путина

18.06.2018 09:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Москаль предложил пойти по стопам Путина

Геннадий Москаль, губернатор Закарпатской области, считает, что Донбасс можно вернуть исключительно силовым способом, пишет Обозреватель.

«Единственный путь — поступить так, как поступил Путин. Отбить захваченные территории военным путем. Другого пути я не вижу, но для этого еще нужны годы, чтобы наша армия стала сильнее, с более современным оснащением», — подчеркнул Москаль.

Также глава Закарпатскойобласти уверен, что нужно объявлять мобилизацию и военное положение.

По словам Москаля, только так можно «выбраться из рабства».

«Или пан, или будем жить в рабстве, как и живем сегодня!», — сказал Геннадий Москаль.

Глава Закарпатчиныотметил, что всю Украину Россия захватывать не намерена.

«Всю Украину они не пойдут захватывать, им вся Украина не нужна. Какие там планы — не знает ни «ЛНР», ни «ДНР». Координируется это все штабом, который в центре Ростова-на-Дону находится», — поделился экс-нардеп.

Свои выводы Москаль обосновывает тем, что часто встречался с воинами УПА и анализировал их действия.

«Встречался в селах с бывшими воинами УПА. «Если бы наши не продались НКВД, УПА было бы по сегодняшний день, и мы никогда бы не проиграли», — говорили они. Многие из украинцев пошли на сотрудничество с оккупантами в качестве агентов, информаторов», — подытожил Геннадий Москаль.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Путин, Геннадий Москаль, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх