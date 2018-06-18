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Архив - Донецкая область

На Донеччині терапію отримує третина ВІЛ-інфікованих

18.06.2018 17:30
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На Донеччині терапію отримує третина ВІЛ-інфікованих

В Інституті аналітики та адвокації дослідили скільки закупляли ліків для ВІЛ-інфікованих людей у 2015-2016 рр. Аналітики дійшли висновку, що препарати у Донецькій області доступні 3-ьом пацієнтам з  10-ти.


 

Дані за 2015-2016 рр. зібрані лише з підконтрольної території. За інформацією від ЦГЗ у 2016 році в області на  диспансерному обліку перебували 13 305 осіб. З них терапію отримали 3796 пацієнтів, тобто 28% ВІЛ-інфікованих.

 

-          Для лікування ВІЛ-інфікованих людей використовують АРВ-препарати. Ними регіони забезпечує держава. – розповідає аналітик ІАА Олена Дмитренко. – Щороку медики розраховують скільки ліків необхідно регіону – повну потребу, а держава надає фінансову квоту. На Донеччині ці показники мають різні обсяги. Упродовж 2 років виділена квота зменшилась та була менша за потребу.

Особливістю Донецької області у 2016 році стала відсутність замовлення на 13 препаратів, що нехарактерно для решти регіонів. Зазвичай для лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу використовується 28 різновидів препаратів.

 

За результатами дослідження у 2015 році показники фактично забезпеченості та пролікованих співпадають. Проте в  2016 році Донецька область мала бути повністю забезпечена ліками (на 128%). Але антиретровірусну терапію отримало менше третини ВІЛ-інфікованих. Така різниця може бути зумовлена затримками із постачанням ліків, зміною схем лікування, особистою прихильністю пацієнтів до АРТ препаратів. В ІАА вважають, для того, щоб забезпечити лікуванням більше людей необхідно вдосконалити систему збору потреби регіонів у препаратах та вирішити проблему з запізненням поставок.

Більше деталей дослідження за посиланням.

Довідково: Дослідження здійснене у рамках ініціативи «Проведення аналізу та оцінки ефективності формування та забезпечення потреби в лікарських засобах для лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатиту С», яка здійснюється ГО «Інститут аналітики та адвокації» за підтримки БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».

 

Прес-служба ГО «Інститут аналітики та адвокації»



Теги: Донбасс, Донецкая область, ВИЧ
 
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