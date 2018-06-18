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Озвучены два сценария Путина по Донбассу
Во время Чемпионата мира по футбола в России Кремль стоит перед тяжелым выбором относительно действий на Донбассе. Отмечается, что с одной стороны, России необходимо сохранять иллюзию безопасности для посетителей ЧМ, а с другой — бороться с ожидаемым «наступлением» ВСУ.
Координатор группы «Информационное сопротивление», нардеп Дмитрий Тымчук отметил, что Россия уже дала указание на уменьшение боевых действий со стороны боевиков на Донбассе, однако оно либо уже отменено, либо может быть каким-то образом отменено.
Тымчук: «Почему? Кремль сейчас находится в интересном тупике. С одной стороны, понятно, что для россиян очень важно провести это мероприятие с тем, чтобы завлечь как можно больше представителей западных стран. Кремлю нужно показать, что Россия — открытая страна, что на самом деле на Западе ее любят и так далее. В политическом плане проведение этого чемпионата имеет для них архиважное значение… По логике, Кремль как раз должен давать указания на деэскалацию, как это было во время выборов президента РФ в марте, чтобы соблюдался какой-то режим тишины, а обстрелов было как можно меньше».
Кроме того, проводятся и меры по обеспечению безопасности на границе России с ОРДЛО: ограничение передвижения рейсовых автобусов, возведение там различных сооружений и прочее.
Эксперт добавил: «С другой стороны, сильно раскручивается карта того, что Украина может воспользоваться ЧМ-2018 и начать силовую операцию на Донбассе. Как раз к этому в Москве и привязывают переформатирование АТО в ООС незадолго до ЧМ-2018. В Кремле явно стоят на распутье: с одной стороны, им нужно, по их мнению, наносить какие-то „превентивные удары“, чтобы не допустить этой мифической широкомасштабной наступательной операции со стороны ВСУ».
При этом Тымчук уточнил, что сложно сказать, что именно решат по этому поводу в российском руководстве. Эксперт добавил: «На данный момент мы видим, что они сохраняют градус напряженности, хотя некоторая деэскалация все-таки наблюдается. Трудно сказать, что решат в Кремле: срывать мифическое готовящееся наступление ВСУ или изображать безопасность».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Путин, война, сценарий
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