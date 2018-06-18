- Украинец перевозил через КПВВ георгиевскую ленту и газету «ДНР»08:18
- В неподконтрольном Донецке заминировали супермаркет «Амстор»22:11
- «Города нет»: известный блогер рассказал об уставшем от войны Донецке21:46
- Жители Донецка об отдыхе в Седово: "Больше не поедем. На пьяных боевиков мы и дома посмотрим"21:18
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа20:22
- Местные жители Дебальцево опубликовали фото «вора в законе», который воюет за боевиков18:34
- Власти "ДНР" рассказали, почему на "Донбасс Арене" нельзя проводить матчи18:08
- Люди окончательно разуверились в «ЛДНР» и возмущены высказываниями Дейнего и Пескова17:14
- Оборону держат крепко: бойцы ВСУ отбили атаки "ЛНР/ДНР", не оставив российским боевикам шансов16:49
- Главари «ДНР» вызвали насмешки заявлениями об «экономическом признании ДНР»16:24
Украинец перевозил через КПВВ георгиевскую ленту и газету «ДНР»
Водитель ВАЗа проходил проверку на КПВВ «Новотроицкое» с георгиевской лентой, привязанной к зеркалу заднего вида. Мужчина дает показания в полиции.
Об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.
По ее словам, 45-летний водитель ехал с неподконтрольной территории. Запрещенный в Украине предмет заметили пограничники во время визуального осмотра автомобиля. После чего к более тщательного осмотру приступили сотрудники Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ, ГФСУ и СБУ. Под сидением оперативники обнаружили газету с неподконтрольной территории «Донецкая Республика».
Сам водитель поясняет, что даже не обращал внимание на запрещенные предметы. Сейчас он дает показания в полиции.
За использование и демонстрацию георгиевской ленты в Украине предусмотрена административная ответственность (ч. 3 ст. 173 КУоАП). Нарушение админпорядка предусматривает наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 гривень). За повторное нарушение сумма штрафа может увеличиться до 5100 гривень или обернуться арестом до 15 суток.
Ранее мы сообщали, сколько украинцев привлечены к ответственности за демонстрацию георгиевской ленты.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, газета, ДНР, георгиевская лента, КПВВ
- Ночью в Торезе в перестрелке был убит один из активистов ДНР
- В газете Ахметова постоянно публикует материалы известный сепаратист
- «Журналисты одиозной газеты «Вести» оказались штатными сотрудниками «министерства информации ДНР»
- На территории "ДНР" партизаны распространили очередной выпуск своей газеты
- В замерзающем Донецке устроили шоу с георгиевской лентой
- "ДНР": на детей надели георгиевские ленты и учат маршировать
- Украинец перевозил через КПВВ георгиевскую ленту и газету «ДНР»08:18
- В неподконтрольном Донецке заминировали супермаркет «Амстор»22:11
- «Города нет»: известный блогер рассказал об уставшем от войны Донецке21:46
- Жители Донецка об отдыхе в Седово: "Больше не поедем. На пьяных боевиков мы и дома посмотрим"21:18
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа20:22
- Местные жители Дебальцево опубликовали фото «вора в законе», который воюет за боевиков18:34
- Власти "ДНР" рассказали, почему на "Донбасс Арене" нельзя проводить матчи18:08
- Люди окончательно разуверились в «ЛДНР» и возмущены высказываниями Дейнего и Пескова17:14
- Оборону держат крепко: бойцы ВСУ отбили атаки "ЛНР/ДНР", не оставив российским боевикам шансов16:49
- Главари «ДНР» вызвали насмешки заявлениями об «экономическом признании ДНР»16:24
- Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого08:49
- Названы продукты, которые нельзя есть людям с больной щитовидкой08:35
- Украинец перевозил через КПВВ георгиевскую ленту и газету «ДНР»08:18
- Гавайи покрылись опасными "золотыми волосами"08:05
- В российском цирке медведь напал на дрессировщика: появилось жуткое видео07:48
- Польша требует изменить газовую директиву ЕС07:25
- Ученые раскрыли главную тайну сна человека07:10
- Kaк oбeзoпacить peбeнкa вo вpeмя eзды нa вeлocипeдe?22:35
- В неподконтрольном Донецке заминировали супермаркет «Амстор»22:11
- «Города нет»: известный блогер рассказал об уставшем от войны Донецке21:46
- Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого08:49
- Названы продукты, которые нельзя есть людям с больной щитовидкой08:35
- Ученые раскрыли главную тайну сна человека07:10
- Kaк oбeзoпacить peбeнкa вo вpeмя eзды нa вeлocипeдe?22:35
- 4 пункта о каждом знаке зодиака, которые расскажут многое20:52
- Что такое бессонница и как от нее избавиться19:56
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит19:29
- Как общаться с родственниками, если они вам не нравятся12:32
- 10 вещей, которые нужно держать в секрете даже от родственников11:10
- Чего не стоит делать в день рождения: топ-5 советов09:00
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- Самые вредные мужчины по знакам Зодиака
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс