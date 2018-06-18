Украинец перевозил через КПВВ георгиевскую ленту и газету «ДНР»

18.06.2018 08:18

Водитель ВАЗа проходил проверку на КПВВ «Новотроицкое» с георгиевской лентой, привязанной к зеркалу заднего вида. Мужчина дает показания в полиции.



Об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.



По ее словам, 45-летний водитель ехал с неподконтрольной территории. Запрещенный в Украине предмет заметили пограничники во время визуального осмотра автомобиля. После чего к более тщательного осмотру приступили сотрудники Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ, ГФСУ и СБУ. Под сидением оперативники обнаружили газету с неподконтрольной территории «Донецкая Республика».



Сам водитель поясняет, что даже не обращал внимание на запрещенные предметы. Сейчас он дает показания в полиции.



За использование и демонстрацию георгиевской ленты в Украине предусмотрена административная ответственность (ч. 3 ст. 173 КУоАП). Нарушение админпорядка предусматривает наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 гривень). За повторное нарушение сумма штрафа может увеличиться до 5100 гривень или обернуться арестом до 15 суток.

Ранее мы сообщали, сколько украинцев привлечены к ответственности за демонстрацию георгиевской ленты.

Источник: http://zi.dn.ua