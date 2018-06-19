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Боевики «ДНР» провели 3-х дневную облаву. Задержаны 500 человек
19.06.2018 19:29
Боевики «ДНР» провели очередную облаву, в ходе которой за три дня были задержаны почти 500 человек. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донетчины провели 3-х дневную облаву, в результате которой с 15 по 17 июня были задержаны на нарушение комендантского часа 499 человек.
Теги: Донбасс, облава, ДНР, боевики
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