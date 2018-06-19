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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» вызвали насмешки очередным топорным фейком

19.06.2018 16:01
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Боевики «ДНР» вызвали насмешки очередным топорным фейком

Боевики «ДНР» постоянно пытаются запугивать людей на временно оккупированных территориях Донецкой области откровенными фейковыми новостями о «зверствах ВСУ». Но жители временно оккупированных территорий Донетчины не верят ни слову. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Боевики уже неоднократно становились предметом насмешек, рассказывая «новости» о «литовских/польских снайпершах», «инструкторах НАТО», «концлагерях» и прочих небылицах.

Сегодня «начальник пресс-службы ВС ДНР» Даниил Безсонов решил напугать жителей временно оккупированных территорий Донецкой области «новостью» о том, что «командиры ВСУ под Донецком и Докучаевском за деньги устраивают для состоятельных европейцев «коммерческую охоту на мирных жителей. При этом прибыль от кровавой охоты получают не только ее непосредственные организаторы, но также командиры бригад и представители штаба ООС».

Однако, жители временно оккупированных территорий смеются над этим топорным фейком:

«Это, как истории с черненькими от Бабая. Но черненьких ни разу не показали на видео, ни 200х, ни 300хх) Как то с трудом верится в это»,
«Ага, наверное, еще после сафари этих состоятельных людей кормят маленькими детьми»,
«Михаил, на ходу сказки сочиняют. Правду ведали только во времена Майдана. А нынче сказочки придумывают. Кто хоть, интересно? Басурин мож)))»,
«Назовите хоть одного из состоятельных европейцев )) или это секрет? или может быть у вас даже фото есть? А хотя скорее всего инфа из разряда госдепа сша — у нас куча доказательств, но никому их не покажем ))))».



Теги: Донбасс, Донецкая область, НАТО, оккупация, ДНР, боевики, ВСУ, фейк, ООС
 
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