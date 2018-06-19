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Архив - Донецкая область

Боевики прицельно бьют по позициям ВСУ: карта ООС

19.06.2018 13:48
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Боевики прицельно бьют по позициям ВСУ: карта ООС

Всего за прошедшие сутки подразделениями ООС зафиксировано 28 вражеских обстрелов, во время которых оккупанты выпустили по позициям украинских защитников 45 мин. В результате боевых действий двое украинских защитников получили ранения, пишет ДонПресс.
По информации на Луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 7 прицельных обстрелов со стороны оккупантов. 3 мины 120-го калибра взорвались на позициях украинских защитников вблизи Троицкого и 3 мины 82-го калибра — в районе н.п. Новотошковское.
Также, оккупанты неоднократно вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам в районе н.п. Южное, Луганское, Гладосово и Зайцево.
На Донецком направлении за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксирован 21 вражеский обстрел. Горячее всего было поблизости Лебединского и Старогнатовки, где вчера вечером наши позиции были обстреляны противником из минометов 120-го калибра, оккупанты выпустили 12 мин.
Также, вчера неспокойно было вблизи Верхнеторецкого и Чермалыка — там противник выпустил по нашим позициям 27 мин 82-го калибра.
При этом в районе Красногоровки по нашим защитникам вел огонь вражеский снайпер.
В Новогригорьевке противник применил вооружение БМП. На других участках вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Каменки, Марьинки, Опытного, Чермалыка и Широкино боевики вели огонь по позициям украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, в течение ночи текущих суток противник вел огонь на Донецком направлении вблизи н.п. Гнутово, Верхнеторецкое, Павлополь, Пески и Лебединское с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, ООС
 
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