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Что происходит на блокпосту боевиков «ДНР» под Горловкой
Оккупационные «власти ДНР» и «мэр» временно оккупированной Горловки отчитались о «масштабной модернизации» блокпоста на выезде из города. Однако, «модернизация» вызывает негодование людей, побывавших на блокпосту. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Самым примечательным элементом «модернизации» является «коридор» по которому перемещается очередь. Люди уже окрестили его «стойлом» или «отстойником». Это место представляет собой огороженный сеткой коридор шириной 2 метра, длиной 200-300 метров. Люди двигаются по этому коридору очень плотно, притом, очередь в обоих направлениях не разделается. В итоге получается давка. Края сетки торчат и могут стать причиной травматизма. Вот что пишут жители временно оккупированных территорий Донетчины, попавшие на блокпост:
«Тока шо оттуда! На выезд просто п…ц людей! Ещё и лугандонцев полно. Мащины стоят в очереди от старого паспортного до нового»,
«))насчет луганских, людей очень возмущает наличие автобусов с номерами BB.«пускай у себя ездят, а тут только очереди создают». вот она пресловутая дружба республик народных)»,
«Та да! «Шо они своё Золотое не откроют, а к нам все ломятся!» Но такого к-ва людей, я не видел ещё! И проход со стороны Украины через толпу счастливых новороссов ожидающих когда их пропустят, эт п…Ц! Отстойник (метра 2 шириной и метров 200 дл. забит) и через них прорываешься»,
«А приход ещё благодарности ждёт за постройку стойла...»,
«Та казали «Пасибы, госпидя, крышу над головой сделали», а то шо до 0 дыровского 300м то п…й»,
«В или из? И туда и обратно пускают, но на выезд там Содом и Гоморра»
«С утра тоже родственники ездили, охренели от того что пришлось как то через встречную очередь лезть.(что как я не уточнял.)»,
«Спроси меня, я те всё расскажу. Сам лез»,
«Я понял что нет перегородки между потоками людей. А можно ещё вопрос, какое покрытие под ногами в загоне?»,
«Земелька, земля, братушка!»
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, блокпост, ДНР
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