Едут и теряют сознание: Кто и почему экономит на пассажирах Мариуполя. ВИДЕО

19.06.2018 09:17

Жители Мариуполя (Донецкая обл.) жалуются на работу коммунального транспорта. Вместо кондиционеров – открытые окна. Говорят, когда автобусы запускали на линию, обещали повышенный комфорт.

Коммунальный автобус 15-а – этот маршрут в Мариуполе запустили в прошлом году. Тогда чиновники пообещали: здесь будут работать вай-фай и кондиционеры. На деле же все оказалось неоднозначно. В обед в салоне многолюдно и душно. Пассажиры недоумевают, почему не включен кондиционер.

15-а – один из самых длинных городских маршрутов. От конечной до конечной ехать почти час. «Бывает так, что пенсионеры едут и сознание теряют», – говорит женщина в автобусе.

По словам мариупольчанки Натальи, в прошлом году системы кондиционирования в этих автобусах работали. «И в троллейбусе, и в автобусе. Зайдешь с этой жары, и хоть можно отдохнуть. А в этом году нет почему-то. У всех не стало. Были, а теперь не стало», – рассказала она.

Почему не работает кондиционер – кондуктор МАЗа не знает. Говорит, в этом году его еще не включали. «Один раз или два раза водитель включил, посмотрел, попробовал. Он не работает. Он пускает теплый воздух», – сказала кондуктор.

Мариуполец Константин уверен, что кондиционеры водители МАЗов не включают намеренно. «Кондукторы называют разные причины, на самом деле. Это, как неработающий просто кондиционер – он сломанный. Также говорят, что не хватает мощности. Впрочем, до этого хватало», – считает он.

В мариупольском трамвайно-троллейбусном управлении (ТТУ) сообщили, что из 28 коммунальных автобусов кондиционеры не работают только в шести. В остальных они исправны. «Если поступают такие замечания по поводу того, что водители не хотят включать кондиционирование, работает прямая линия, есть центральный диспетчер, который оперативно реагирует», – разъяснил заместитель начальника Мариупольского ТТУ Виталий Симоненко.

Дозвонившись на «горячую» линию, пассажирам необходимо обязательно указывать номер маршрута, дату и время поездки.

Источник Донецкие новости