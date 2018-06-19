«Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан

19.06.2018 17:59

«Мэр» временно оккупированной Горловки Иван Приходько обиделся на горловчан за критические комментарии под его бравурными сообщениями о «модернизации» блокпоста боевиков «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

«Мэр» временно оккупированной Горловки Иван Приходько имел слабость к размещению сообщений в соцсетях. Сообщения касались в основном обстрелов или его «добрых дел», одно из которых – «масштабная модернизация» блокпоста под временно оккупированной Горловкой. Этот пост вызвал довольно бурную реакцию горловчан, было много критических замечаний.

На критику Приходько «обиделся» и заявил:

«Это мой последний пост, в котором будут включены комментарии. Это же просто уже не смешно. Пример: сегодняшний пост про реконструированное КПП. Не делаем и очереди плохо (и это действительно плохо). Сделали, опять плохо зачем делали, нужно переносить. Да нужно. Только вот комментаторы на диване лежат, а те кто в окопе и держат оборону, им некогда коменты стряпать. В общем так. Комментарии отключаю и в течении месяца со всей инфой уйду в телеграмм. С ув ваш Мэр!».

В общем, для полноты ощущений не хватало хлопка дверью. Однако, горловчане, которых Приходько обвинил в том, что они на «диване лежат», не раскаялись и выдали ряд довольно едких замечний:

«Злые вы, уйду я от вас»,

«Видать «Рембассом 2» контузило»,

«А че в телеграмм, а не на одноклассники?)»,

«Потому что там комментов нет;)»,

«В телеграмм? не по скрепному»,

«Спрятался я в домике».