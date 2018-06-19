- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка18:20
- «Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан17:59
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину17:38
- ОБСЕ обнаружила оружие участников НВФ под Донецком17:22
- Появились фото «курорта ДНР» Седово – пустые пляжи, грязная вода17:01
- В НАТО надоумили: журналист рассказал о невероятном фейке главарей ДНР о подготовке химатаки ВСУ на Донбассе16:42
- Боевики «ДНР» вызвали насмешки очередным топорным фейком16:01
- На Донбассе прогнозируют жару до +3415:19
- Захарченко в «ДНР» обещает поднять пенсии. Люди предполагают «пенсии +10%, цены +20%»14:11
- Боевики прицельно бьют по позициям ВСУ: карта ООС13:48
«Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан
«Мэр» временно оккупированной Горловки Иван Приходько обиделся на горловчан за критические комментарии под его бравурными сообщениями о «модернизации» блокпоста боевиков «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
«Мэр» временно оккупированной Горловки Иван Приходько имел слабость к размещению сообщений в соцсетях. Сообщения касались в основном обстрелов или его «добрых дел», одно из которых – «масштабная модернизация» блокпоста под временно оккупированной Горловкой. Этот пост вызвал довольно бурную реакцию горловчан, было много критических замечаний.
На критику Приходько «обиделся» и заявил:
«Это мой последний пост, в котором будут включены комментарии. Это же просто уже не смешно. Пример: сегодняшний пост про реконструированное КПП. Не делаем и очереди плохо (и это действительно плохо). Сделали, опять плохо зачем делали, нужно переносить. Да нужно. Только вот комментаторы на диване лежат, а те кто в окопе и держат оборону, им некогда коменты стряпать. В общем так. Комментарии отключаю и в течении месяца со всей инфой уйду в телеграмм. С ув ваш Мэр!».
В общем, для полноты ощущений не хватало хлопка дверью. Однако, горловчане, которых Приходько обвинил в том, что они на «диване лежат», не раскаялись и выдали ряд довольно едких замечний:
«Злые вы, уйду я от вас»,
«Видать «Рембассом 2» контузило»,
«А че в телеграмм, а не на одноклассники?)»,
«Потому что там комментов нет;)»,
«В телеграмм? не по скрепному»,
«Спрятался я в домике».
Теги: Донбасс, Горловка, мэр, критика, блокпост, ДНР, боевики, КПП, соцсети
- Боевики «ДНР» переносят блокпост. Два дня проезд будет закрыт
- Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке
- Жители оккупированных территорий Донетчины рассказали о работе «открытого» блокпоста
- "Мэр" оккупированной Горловки угрожает Киеву залпом "Градов": главарь "ДНР" рассказал, что хочет доказать украинцам обстрелом
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка18:20
- «Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан17:59
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину17:38
- ОБСЕ обнаружила оружие участников НВФ под Донецком17:22
- Появились фото «курорта ДНР» Седово – пустые пляжи, грязная вода17:01
- В НАТО надоумили: журналист рассказал о невероятном фейке главарей ДНР о подготовке химатаки ВСУ на Донбассе16:42
- Боевики ОРЛО провели соревнования на руинах Луганского аэропорта16:19
- Боевики «ДНР» вызвали насмешки очередным топорным фейком16:01
- На Донбассе прогнозируют жару до +3415:19
- Захарченко в «ДНР» обещает поднять пенсии. Люди предполагают «пенсии +10%, цены +20%»14:11
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка18:20
- «Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан17:59
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину17:38
- ОБСЕ обнаружила оружие участников НВФ под Донецком17:22
- Появились фото «курорта ДНР» Седово – пустые пляжи, грязная вода17:01
- В НАТО надоумили: журналист рассказал о невероятном фейке главарей ДНР о подготовке химатаки ВСУ на Донбассе16:42
- Боевики ОРЛО провели соревнования на руинах Луганского аэропорта16:19
- Боевики «ДНР» вызвали насмешки очередным топорным фейком16:01
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть15:37
- На Донбассе прогнозируют жару до +3415:19
- Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду14:51
- Кому нельзя пить молоко14:15
- Полезно знать всем водителям! Названы ошибки водителей, «помогающие» угонщикам10:39
- Путин готов уйти из Донбасса, но при одном условии - важное заявление07:30
- Лекарства, которые не сочетаются с едой22:49
- Этот вид сока убивает все болезни20:55
- Чтобы не уснуть: эти продукты лучше не есть в обед19:18
- Медики назвали неожиданные причины болей в спине17:05
- Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева15:50
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс