Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе прогнозируют жару до +34

19.06.2018 15:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе прогнозируют жару до +34

Сегодня, 19 июня, в Донецкой и Луганской областях от +29 до +31 днем, от +15 до +17 ночью, без осадков. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
20 и 21 июня воздух на Донбассе прогреется от 30 до 33 градусов.
22 июня столбики термометра покажут +32…+34 градуса.
23 июня температура воздуха снизится до 29 градусов, также ожидаются дожди и грозы по всей территории Луганщины и Донетчины



Теги: Донбасс, жара, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх