ОБСЕ обнаружила оружие участников НВФ под Донецком

19.06.2018 17:22

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали, как участники НВФ переносили противотанковую управляемую ракету в районе Петровского Донецкой области.

Об этом сообщается в отчете миссии, опубликованном в понедельник, 18 июня, передает zi.dn.ua.

Так, вблизи Петровского наблюдатели видели четырех мужчин в форме военного типа, один из которых нес противотанковую управляемую ракету (9М133 Корнет, 152 мм.), которую он бросил в высокую траву, когда узнал о присутствии патруля СММ.

По данным ОБСЕ, за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения, команда СММ видела десять танков неустановленного типа вблизи неподконтрольного Тернового, шесть танков возле Покровки и один зенитный ракетный комплекс 9К33 «Оса» неподалеку от Новоамвросиевского.

Напомним, ранее беспилотник ОБСЕ обнаружил на неподконтрольной правительству Украины территории в Луганской и Донецкой областях танки и реактивные системы залпового огня «Град».