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ОБСЕ обнаружила оружие участников НВФ под Донецком
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали, как участники НВФ переносили противотанковую управляемую ракету в районе Петровского Донецкой области.
Об этом сообщается в отчете миссии, опубликованном в понедельник, 18 июня, передает zi.dn.ua.
Так, вблизи Петровского наблюдатели видели четырех мужчин в форме военного типа, один из которых нес противотанковую управляемую ракету (9М133 Корнет, 152 мм.), которую он бросил в высокую траву, когда узнал о присутствии патруля СММ.
По данным ОБСЕ, за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения, команда СММ видела десять танков неустановленного типа вблизи неподконтрольного Тернового, шесть танков возле Покровки и один зенитный ракетный комплекс 9К33 «Оса» неподалеку от Новоамвросиевского.
Напомним, ранее беспилотник ОБСЕ обнаружил на неподконтрольной правительству Украины территории в Луганской и Донецкой областях танки и реактивные системы залпового огня «Град».
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, беспилотник, РСЗО "Град", ракетный комплекс, СММ ОБСЕ, НВФ
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