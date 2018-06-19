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Оккупация дорого обходится: агрессор потерял БМП и автомобиль в бою с ВСУ
В понедельник, 18 июня, оккупационные войска РФ понесли значительные потери в столкновениях с бойцами ООС по всей линии фронта.
С отчетом о ситуации на Донбассе выступила в Facebook пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA".
Военные отметили, что 18 июня оккупант продолжил провокационный и беспокоящий огонь по позициям бойцов ООС. При этом войска РФ не стеснялись применять запрещенное тяжелое вооружение, в частности, минометы калибра 120 и 82 миллиметров. Так, под огонь врага попали Светлодарская дуга, Горловское, Донецкое и Мариупольское направления.
В тех случаях, когда обстрел велся не с жилых кварталов, бойцы ООС мощно отвечал противнику. В результате таких ответных ударов был уничтожен вражеский БМП и автомобиль оккупанта, а также 5 террористов отправились на длительное лечение. В рядах ВСУ потерь удалось избежать.
Теги: Донбасс, оккупация, агрессор, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга, РФ, ООС
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