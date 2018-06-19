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"Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"
19.06.2018 13:27
Пользователи социальных сетей высказывают свое недовольство и негодование после пересечения КПВВ "Майорск" по новым правилам боевиков.
Социальные сети активно заполняются комментариями людей, недовольных неудобными нововведениями боевиков "ДНР" на КПП "Майорск", передает "Диалог.UA".
Отмечается, что сепаратисты решили поставить ограждающий коридор шириной в несколько метров и пустить по нему сразу две очереди.
Иными словами, теперь в тесноте вынуждены толкаться и те, кто направляется на подконтрольную Киеву территорию, и те, кто держит путь в оккупированный Донецк.
Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, ДНР, боевики, пункт пропуска, КПП, Майорск, соцсети, КПВВ
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