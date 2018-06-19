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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 19 июня

19.06.2018 09:14
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Ситуация в пунктах пропуска утром 19 июня

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 19 июня, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута 5 авто, в Горловку также 5.
Марьинка в сторону Курахово 80 авто, в Донецк 20.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 40 авто, в Донецк 15.
Гнутово в оба направления по 20 авто.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»
9:00 Только проехал в Бахмут. На Горловке людей тьма. Машин тьма. В обратку было пусто на Горловке. На Украине машин 20 очередь.
КПВВ «Марьинка»
6:35 Из Донецка в сторону Курахово на Каргиле машины на середине спуска с моста. 150 где-то. Пеших много 200, 300. Льготы под 50. На нуле, в сторону Курахово пеших человек 300.
7:19 Каргил. Спуск с моста. Льготки около 50.
КПВВ «Новотроицкое»
Нет данных.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.



Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, пограничники, КПП, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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