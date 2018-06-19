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Архив - Донецкая область

Тело российского наемника с позывным «Шрам» найдено на берегу реки

19.06.2018 18:42
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Тело российского наемника с позывным «Шрам» найдено на берегу реки

Многие российские наемники ранее принимали участие в боевых действиях в Чечне, потом на временно оккупированных территориях Донбасса. Один из них, с позывным «Шрам», входивший в составе НВФ «Спарта» найден мертвым на берегу реки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Как сообщают источники, российский наемник Воронин Михаил Витальевич с позывным «Шрам», входивший в состав НВФ «Спарта», 17 июня 2018 года найден мертвым на берегу реки Кубань.

О Воронине известно, что он родился в Краснодаре 3 марта 1980 года.

Как подчеркивают источники, смерть наступила при невыясненных обстоятельствах.



Теги: Россия, Донбасс, смерть, река, Чечня, наемник, Кубань, НВФ
 
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