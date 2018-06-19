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В Донецке вооруженные боевики «ДНР» окружили офисное здание и выгоняют людей
Во временно оккупированном Донецке вооруженные боевики «ДНР» окружили офисное здание и выгоняют из него людей. Дончане теряются в догадках. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Сегодня во временно оккупированном Донецке вооруженные автоматами боевики «ДНР» окружили здание на проспекте Павших Коммунаров 102. Дончане упоминают, что в здании находился «Гортехнадзор», какая-то «шахтостроительная компания» и ещё какие-то офисы. Боевики, без пояснения, выгоняют всех находящихся внутри здания. Один из свидетелей сообщает, что, якобы, «выгоняющие» от «какого-то министерства».
Вот что сообщают дончане, ставшие свидетелями происходящего в соцсетях:
«#Донецк, Павших комунаров 102, всех работающих выгоняют из здания, здание окружено какими-то членами»,
«Гортехнадзор?»,
«Хз, выгоняющие, вроде, от какого-то «министерства», в оцеплении «вояки» с автоматами»,
«Шахтостроительная компания?»,
«Там не одна контора внутри».
Теги: Донецк, Донбасс, офис, здание, оккупация, ДНР, боевики, соцсети
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