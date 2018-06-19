В НАТО надоумили: журналист рассказал о невероятном фейке главарей ДНР о подготовке химатаки ВСУ на Донбассе

19.06.2018 16:42

Так называемый "замкомандующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили беспрецедентную операцию по инсценировке химической атаки на Донбассе.

Об этом говорится в материале журналиста "Апострофа".

Отмечается, что расчет "хунты" был следующий: ВСУ атакуют свои собственные подразделения химическим оружием, обвиняют в этом "войска ДНР", и после этого на Донбасс заходят миротворцы стран НАТО и "пакуют" всех сторонников "республик".

"На такую каверзу Киев надоумили, конечно же, советники НАТО. Мол, в Сирии у США, Франции и Великобритании вышло оправдать ракетный удар "якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума", так почему бы не разыграть эту же карту и на Донбассе? А тот факт, что химическое оружие в Сирии применил Башар Асад, которого поддерживает Кремль, боевиков как-то не смутил", - отмечает автор материала.