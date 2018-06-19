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Архив - Донецкая область

ВСУ ответили на обстрелы боевиков: ранены 5 оккупантов, уничтожена техника

19.06.2018 11:30
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ВСУ ответили на обстрелы боевиков: ранены 5 оккупантов, уничтожена техника

За минувшие сутки оккупанты 28 раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих.

В штабе ООС отметили, что активные боевые действия продолжались на Луганщине, где боевики прибегли к провокационным действиям в районе населенного пункта Новотошковское, а на горловском направлении — в районе населенного пункта Верхнеторецкое, передает donpress.com.

При этом на Донецком направлении, вблизи Авдеевки и Опытного, во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили двое украинских военнослужащих.

На Мариупольском направлении, боевики в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединский применили минометы.

По данным разведки, в ходе боевых действий уничтожена боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, 5 боевиков ранены.



Теги: Донбасс, ранения, боевики, ВСУ, обстрелы, военная техника, Мариупольское направление, Донецкое направление, оккупанты, ООС
 
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