- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка18:20
- «Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан17:59
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину17:38
- ОБСЕ обнаружила оружие участников НВФ под Донецком17:22
- Появились фото «курорта ДНР» Седово – пустые пляжи, грязная вода17:01
- В НАТО надоумили: журналист рассказал о невероятном фейке главарей ДНР о подготовке химатаки ВСУ на Донбассе16:42
- Боевики «ДНР» вызвали насмешки очередным топорным фейком16:01
- На Донбассе прогнозируют жару до +3415:19
- Захарченко в «ДНР» обещает поднять пенсии. Люди предполагают «пенсии +10%, цены +20%»14:11
- Боевики прицельно бьют по позициям ВСУ: карта ООС13:48
Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину
Жители оккупированного Донбасса возмущены боевиками "ДНР" и работой обновленного КПВВ под Горловкой. Люди в социальных сетях пишут, что боевики превратили прохождение контроля через блокпост в настоящий ад, передает dialog.ua.
Жители сообщают об огромных очередях и неимоверной жаре, на которой жители оккупированной части Донбасса простаивает по несколько часов. При этом, сравнивая с порядками "ДНР", местные жители неожиданно хвалят Украину за отсутствие проблем и быстрое прохождение КПВВ.
"Горловский блокпост – это нечто. Очереди около 150 машин в обе стороны. Льготы нет, все стоят в общей очереди. Окошко как было одно, так и осталось. Ехали с годовалым ребенком, и если бы люди в очереди не пустили, вернулись бы обратно. Украинский пост прошли за 15 минут.
Вот и все „улучшения“", - пишет пользователь. При этом люди проклинают боевиков "ДНР" за унижение и проверки на блокпостах, которые превращает поездку в свободную часть Украины в настоящий ад.
Теги: Украина, Донбасс, Горловка, блокпост, ДНР, боевики, Захарченко, соцсети, КПВВ
- Жители оккупированных территорий Донетчины рассказали о работе «открытого» блокпоста
- Боевики «ДНР» переносят блокпост. Два дня проезд будет закрыт
- Горловчане рассказывают о беспределе боевиков «ДНР» на блокпостах
- Мощная победа ВСУ под Горловкой: боевики потеряли еще один поселок, пока Захарченко отмечал 9 мая
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Жители Горловки возмущены цинизмом «партии» Захарченко
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка18:20
- «Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан17:59
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину17:38
- ОБСЕ обнаружила оружие участников НВФ под Донецком17:22
- Появились фото «курорта ДНР» Седово – пустые пляжи, грязная вода17:01
- В НАТО надоумили: журналист рассказал о невероятном фейке главарей ДНР о подготовке химатаки ВСУ на Донбассе16:42
- Боевики ОРЛО провели соревнования на руинах Луганского аэропорта16:19
- Боевики «ДНР» вызвали насмешки очередным топорным фейком16:01
- На Донбассе прогнозируют жару до +3415:19
- Захарченко в «ДНР» обещает поднять пенсии. Люди предполагают «пенсии +10%, цены +20%»14:11
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка18:20
- «Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан17:59
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину17:38
- ОБСЕ обнаружила оружие участников НВФ под Донецком17:22
- Появились фото «курорта ДНР» Седово – пустые пляжи, грязная вода17:01
- В НАТО надоумили: журналист рассказал о невероятном фейке главарей ДНР о подготовке химатаки ВСУ на Донбассе16:42
- Боевики ОРЛО провели соревнования на руинах Луганского аэропорта16:19
- Боевики «ДНР» вызвали насмешки очередным топорным фейком16:01
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть15:37
- На Донбассе прогнозируют жару до +3415:19
- Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду14:51
- Кому нельзя пить молоко14:15
- Полезно знать всем водителям! Названы ошибки водителей, «помогающие» угонщикам10:39
- Путин готов уйти из Донбасса, но при одном условии - важное заявление07:30
- Лекарства, которые не сочетаются с едой22:49
- Этот вид сока убивает все болезни20:55
- Чтобы не уснуть: эти продукты лучше не есть в обед19:18
- Медики назвали неожиданные причины болей в спине17:05
- Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева15:50
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс