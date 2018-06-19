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Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину

19.06.2018 17:38
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Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину

Жители оккупированного Донбасса возмущены боевиками "ДНР" и работой обновленного КПВВ под Горловкой. Люди в социальных сетях пишут, что боевики превратили прохождение контроля через блокпост в настоящий ад, передает dialog.ua.

Жители сообщают об огромных очередях и неимоверной жаре, на которой жители оккупированной части Донбасса простаивает по несколько часов. При этом, сравнивая с порядками "ДНР", местные жители неожиданно хвалят Украину за отсутствие проблем и быстрое прохождение КПВВ.

"Горловский блокпост – это нечто. Очереди около 150 машин в обе стороны. Льготы нет, все стоят в общей очереди. Окошко как было одно, так и осталось. Ехали с годовалым ребенком, и если бы люди в очереди не пустили, вернулись бы обратно. Украинский пост прошли за 15 минут.

Вот и все „улучшения“", - пишет пользователь. При этом люди проклинают боевиков "ДНР" за унижение и проверки на блокпостах, которые превращает поездку в свободную часть Украины в настоящий ад.



Теги: Украина, Донбасс, Горловка, блокпост, ДНР, боевики, Захарченко, соцсети, КПВВ
 
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