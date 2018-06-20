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Оккупанты ОРДО активно проверяют преподавателей на благонадежность
На территории ОРДО представители оккупационной администрации активизировали меры по выявлению «потенциально неблагонадежных» преподавателей.
Группа «Информационное сопротивление» сообщает, что такие меры скорее всего связаны со снижением уровня поддержки оккупантов среди учащихся и студентов средних и высших учебных заведений в ОРДО.
В «ИС» отмечают: «Сотрудники „МГБ ДНР“ совместно с представителями „министерства образования ДНР“ значительно активизировали меры по выявлению „потенциально неблагонадежных“ преподавателей учебных заведений в оккупированных районах Донецкой области».
В первую очередь проверке подвергают тех преподавателей, которые посещают подконтрольную Украине территорию или имеют там родственников. В «ИС» уточнили: «Среди педагогов в «ДНР» ходят слухи, что указанные меры обусловлены значительным снижением уровня поддержки главарей оккупационной российской администрации и действий РФ в ОРДО, особенно среди молодежи, а именно — учащихся и студентов средних и высших учебных заведений в «ДНР».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, преподаватель, оккупанты, ОРДО
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