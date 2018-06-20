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Архив - Донецкая область

Полиция задержала подозреваемых, избивших пограничников в мариупольском кафе

20.06.2018 15:58
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Полиция задержала подозреваемых, избивших пограничников в мариупольском кафе

В Мариуполе задержали двоих 19-летних охранников, которых подозревают в избиении офицеров государственной погранслужбы, передает MRPL.CITY.

По данным полиции, молодых людей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители установили, что к избиению военных причастны два стажера охранной службы кафе, возле которого произошел конфликт. На данный момент криминальное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Также  устанавливаются другие участники конфликта. Полные обстоятельства происшествия до сих пор выясняются.

Напомним, что в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполя 17 июня произошла потасовка между военнослужащими в гражданской одежде, администрацией и охраной заведения. В результате конфликта подполковнику Госпогранслужбы сломали челюсть, а пресс-офицер Донпогранотряда получила сотрясение мозга. Причины возникновения конфликта озвучиваются разные.



Теги: Донбасс, полиция, драка, пограничники
 
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