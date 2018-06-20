- Полиция задержала подозреваемых, избивших пограничников в мариупольском кафе15:58
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля14:35
- Оккупанты ОРДО активно проверяют преподавателей на благонадежность13:25
- В Донбассе из минометов обстреляли машину медиков11:10
- Боевики ударили из артиллерии, минометов и БМП: есть потери с обеих сторон10:35
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны09:48
- Оккупация дорого обходится: агрессор потерял БМП и автомобиль в бою с ВСУ22:29
- Дончане и горловчане возмущены «соцопрасами» оккупационных «властей ДНР»21:12
- Жители Донецка сообщают об активном передвижении техники боевиков19:55
- Боевики «ДНР» провели 3-х дневную облаву. Задержаны 500 человек19:29
Полиция задержала подозреваемых, избивших пограничников в мариупольском кафе
В Мариуполе задержали двоих 19-летних охранников, которых подозревают в избиении офицеров государственной погранслужбы, передает MRPL.CITY.
По данным полиции, молодых людей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители установили, что к избиению военных причастны два стажера охранной службы кафе, возле которого произошел конфликт. На данный момент криминальное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Также устанавливаются другие участники конфликта. Полные обстоятельства происшествия до сих пор выясняются.
Напомним, что в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполя 17 июня произошла потасовка между военнослужащими в гражданской одежде, администрацией и охраной заведения. В результате конфликта подполковнику Госпогранслужбы сломали челюсть, а пресс-офицер Донпогранотряда получила сотрясение мозга. Причины возникновения конфликта озвучиваются разные.
Теги: Донбасс, полиция, драка, пограничники
- ДРАКА МЕЖДУ ДОБЫТЧИКАМИ ЯНТАРЯ И ПОЛИЦЕЙСКИМИ НА РОВЕНЩИНЕ
- Страшно по улицам ходить: как во Львове топорами махали
- Начальник районного отдела полиции в Кривом Роге будет уволен из-за участия в драке
- В Луганске произошла драка между жителями и представителями силовых структур "ЛНР"
- У шахтеров из «ДНР» сдали нервы. Троим «ополченцам» проломали головы
- Чемпион мира избил посетителя кафе
- На Луганщине военные восстановили разбитый боевиками мост16:48
- Полиция задержала подозреваемых, избивших пограничников в мариупольском кафе15:58
- На Луганщине задержали пограничника, требовавшего на КПВВ деньги с пенсионеров15:15
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля14:35
- Конституционный суд вынес решение по президентскому законопроекту о снятии депутатской неприкосновенности13:57
- Оккупанты ОРДО активно проверяют преподавателей на благонадежность13:25
- В Донбассе из минометов обстреляли машину медиков11:10
- Боевики ударили из артиллерии, минометов и БМП: есть потери с обеих сторон10:35
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны09:48
- Оккупация дорого обходится: агрессор потерял БМП и автомобиль в бою с ВСУ22:29
- На Луганщине военные восстановили разбитый боевиками мост16:48
- Петр Порошенко подписал указ о трансплантации органов16:30
- В Броварах горит пятиэтажка: идет эвакуация жильцов16:10
- Полиция задержала подозреваемых, избивших пограничников в мариупольском кафе15:58
- Розенко рассказал о повышении пенсии для миллиона украинцев с 1 июля15:34
- На Луганщине задержали пограничника, требовавшего на КПВВ деньги с пенсионеров15:15
- В Украине хотят ввести уголовную ответственность за контрабанду14:52
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля14:35
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Конституционный суд вынес решение по президентскому законопроекту о снятии депутатской неприкосновенности13:57
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Врачи рассказали, кому полезно есть шелковицу12:48
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй08:22
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- Какой вид онкологии передается по наследству21:37
- Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду14:51
- Кому нельзя пить молоко14:15
- Полезно знать всем водителям! Названы ошибки водителей, «помогающие» угонщикам10:39
- Путин готов уйти из Донбасса, но при одном условии - важное заявление07:30
- Лекарства, которые не сочетаются с едой22:49
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- 10 вещей, которые нужно держать в секрете даже от родственников
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс
- На "ДНР/ЛНР" денег нет: сепаратист Затулин проболтался, почему жителям Донбасса не светит гражданство РФ
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Жители Донецка об отдыхе в Седово: "Больше не поедем. На пьяных боевиков мы и дома посмотрим"
- Местные жители Дебальцево опубликовали фото «вора в законе», который воюет за боевиков