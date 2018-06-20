В Донбассе из минометов обстреляли машину медиков

20.06.2018 11:10

Во время обстрела из минометов в Донбассе незаконные формирования «ДНР» попали в машину медиков, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщает 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ на странице в Facebook. Режим прекращения огня нарушался с 16:22 вчерашнего дня. По позициям 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» выпущено более трех десятков мин.

«Пять обстрелов из 120-мм и 82-мм минометов, станковых гранатометов СПГ-9, пушки БМП-2 и крупнокалиберных пулеметов НСВ "Утес" продолжались до 20:10», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что потерь среди украинских военных в этой зоне нет.

Пренебрегая законами международного военного права, противники повредили огнем санитарную машину бригады медиков.