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В Донбассе из минометов обстреляли машину медиков
20.06.2018 11:10
Во время обстрела из минометов в Донбассе незаконные формирования «ДНР» попали в машину медиков, передает MRPL.CITY.
Об этом сообщает 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ на странице в Facebook. Режим прекращения огня нарушался с 16:22 вчерашнего дня. По позициям 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» выпущено более трех десятков мин.
«Пять обстрелов из 120-мм и 82-мм минометов, станковых гранатометов СПГ-9, пушки БМП-2 и крупнокалиберных пулеметов НСВ "Утес" продолжались до 20:10», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что потерь среди украинских военных в этой зоне нет.
Пренебрегая законами международного военного права, противники повредили огнем санитарную машину бригады медиков.
Теги: Донбасс, обстрел, медики, минометы
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