ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны

20.06.2018 09:48

Чтобы исключить угрозу внезапного нападения боевиков на позиции бойцов ВСУ в районе временно оккупированного населенного пункта Желобок Луганской области, украинскими военными было принято решение об оборудовании полосы обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона

Об этом офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщает на своей странице в Facebook, передает Сегодня.

Полоса обеспечения предназначена также пресечения действий разведки противника и создания условий для развертывания резервов и огневого поражения противника.

Для подразделений, обороняющихся на Луганском направлении, эта задача была не простой, ведь несмотря на сложные географические условия, враг постоянно оказывал огневое воздействие и вел интенсивную разведку. Но несмотря на это, задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена, говорится в сообщении.

"Позиции боевого охранения были не только заняты, но и оборудованы в инженерном отношении в полном объеме. Задачи выполнялись в течение двух недель в условиях абсолютной скрытности. В ходе выполнения задания потерь среди наших военных нет. Военные части объединенных сил продолжают защищать украинские земли в Донецкой и Луганской областях", – добавил Штефан.

Теперь, судя по карте, Желобок оказался в оперативном окружении ВСУ, а боевики т.наз. ЛНР судорожно выстраивают линию обороны в районе н.п. Смелое и на Бахмутке в районе Сентяновки.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе поселка Желобок, расположенного на пресловутой трассе Р-06 "Бахмутка", соединяющей подконтрольный Украине Лисичанск с временно оккупированным сепаратистами Луганском, был уничтожен опорный пункт боевиков т.н. "ЛНР".

Также напомним, что именно под Желобком была захвачена в плен разведгруппа оккупантов.

Источник: https://from-ua.com