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«Жалкое прозябание»: эксперт спрогнозировал плачевную судьбу «ДНР»
В самое ближайшее время экономика самопровозглашенной «ДНР может оказаться в состоянии коллапса, так как она держится исключительно на дотациях из бюджета России. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом заявил депутат Верховной Рады и военный эксперт Дмитрий Тымчук.
«Это жалкое прозябание и ожидания подачек со стороны Москвы. Возможно также существование каких-то коррупционных схем, как в Приднестровье. Помимо этого, уже сегодня содержание этой территории обходится России в очень большую копейку. Если цены на нефть упадут до уровня, который был перед развалом Советского Союза, и сохранятся надолго при условии продолжения санкций, в России каждая копейка будет на счету», - отметил он.
При этом Тымчук считает, что на это ставку делать не нужно, так как это то же самое, что сидеть на берегу реки и ждать, когда туда приплывет труп врага. «Это совершенно тупиковый вариант, нам нужно работать над другими форматами возвращения этой территории под свой контроль», - сказал Тымчук.
Теги: Донбасс, прогноз, оккупация, ДНР, Тымчук
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