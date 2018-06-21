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Боевики «ДНР» прикрывают блокпостом с людьми свои позиции
Оккупационные «власти ДНР» перенесли блокпост боевиков «ДНР» ближе к линии разграничения. Люди, вынужденные ранее стоять в длинных очередях, теперь оказались в совсем нечеловеческих условиях.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 19 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«19 июня примерно 15 гражданских лиц (мужчины и женщины, от 30 до 60 лет) рассказали наблюдателям, что автобусам не разрешено заезжать дальше места, где раньше находился блокпост. Таким образом, мирным жителям приходится пешком преодолевать большее расстояние к новому месту расположения блокпоста и подолгу стоять на солнцепеке».
Немногим ранее наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали перемещение блокпоста боевиков «ДНР» и подчеркнули, что «новый» блокпост находится всего в 500 метрах от передовых позиций боевиков:
«17 июня члены патруля Миссии отметили, что блокпост вооруженных формирований на северо‑западной окраине н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо‑востоку от Донецка) был перемещен на 900 м к северо‑западу вдоль автодороги T0513, примерно на 500 м к юго‑востоку от расположенной на этой дороге передовой позиции вооруженных формирований».
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, боевики, очереди, СММ ОБСЕ
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