Боевики «ДНР» прикрывают блокпостом с людьми свои позиции

21.06.2018 21:12

Оккупационные «власти ДНР» перенесли блокпост боевиков «ДНР» ближе к линии разграничения. Люди, вынужденные ранее стоять в длинных очередях, теперь оказались в совсем нечеловеческих условиях.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 19 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«19 июня примерно 15 гражданских лиц (мужчины и женщины, от 30 до 60 лет) рассказали наблюдателям, что автобусам не разрешено заезжать дальше места, где раньше находился блокпост. Таким образом, мирным жителям приходится пешком преодолевать большее расстояние к новому месту расположения блокпоста и подолгу стоять на солнцепеке».

Немногим ранее наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали перемещение блокпоста боевиков «ДНР» и подчеркнули, что «новый» блокпост находится всего в 500 метрах от передовых позиций боевиков:

«17 июня члены патруля Миссии отметили, что блокпост вооруженных формирований на северо‑западной окраине н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо‑востоку от Донецка) был перемещен на 900 м к северо‑западу вдоль автодороги T0513, примерно на 500 м к юго‑востоку от расположенной на этой дороге передовой позиции вооруженных формирований».